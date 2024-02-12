Üye Girişi
Haberler

Düğünde uzun namlulu tüfekle ateş açan şahıslar yakalandı

Güncelleme:

Başakşehir'de düğün esnasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden 2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör çıktı.

Düğünde uzun namlulu tüfekle ateş açan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de düğün esnasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde bir düğün konvoyunda 2 kişi, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Polis ekipleri, yapmış olduğu çalışma sonucunda havaya ateş açan kişilerin Y.K. ve S.A. olduğunu tespit etti. Yakalanan şahısların üzerinden 2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör çıktı. 2 şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title