Haberler

Acılı baba karne gününde maganda kurşunuyla ölen oğlunun kabrinde ağladı

Acılı baba karne gününde maganda kurşunuyla ölen oğlunun kabrinde ağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir düğünde havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın babası, karne gününde oğlunun kabrini ziyaret ederek adalet talep etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın babası karne gününde oğlunun kabrine giderek gözyaşı döktü.

Olay, 11 Ocak 2025'te Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde bir evin önünde düzenlenen düğünde meydana geldi. Düğünde havaya ateş açılması sırasında başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 9 yaşındaki Kemal Azgın, Adana Şehir Hastanesi'nde iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ancak gelinen süreçte olayla ilgili tutuklu şüpheli bulunmadığı öğrenildi. Acılı baba Ali Azgın, karne gününde oğlunun kabrine giderek dua etti. Baba, çocuğunun hayallerinin yarım kaldığını belirterek, adalet çağrısını yineledi.

Kabri başında duygu dolu anlar yaşayan baba Ali Azgın," Oğlum Kemal'den ayrılalı 1 yıl geçti. Acısı hala aynı, değişen hiçbir şey yok. Herkesin çocuğu karne aldı, biz bomboş kaldık. Kemal gitti, biz yalnız kaldık. Oğlumla düğüne gittik, insanlara 'yapmayın' dedik ama dinlemediler. Maganda kurşunlarından biri oğluma denk geldi ve onu kaybettik. Boş zamanlarında benimle gezerdi, 'pilot olacağım' derdi. Annesi perişan, iki kardeşi var. Bunu yapanların gidip adalete teslim olmasını istiyorum. Bu işin vebali, günahı var. Elbet adalet yerini bulacak "dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı