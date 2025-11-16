Düğünde İkram Edilen Tavuk Döner, 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir düğünde ikram edilen tavuk döner sonrası 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Davetlilerde baş dönmesi ve kusma şikayetleri görüldü.
Edinilen bilgiye göre, öğlen düzenlenen bir düğünde dağıtılan tavuk döner yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi, kusma şikayetiyle 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 8 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. - ZONGULDAK
