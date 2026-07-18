Enişte, aralarında husumet bulunan kayınbiraderini öldürdü

Afyonkarahisar'da husumetli akrabalar arasında çıkan tartışma kanlı biterken, eniştesi kayınbiraderini düğün salonunda tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Emirdağ ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, düğüne katılan Doğan Dağcı burada aralarında mera meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu öne sürülen eniştesi A.Ö., ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada A.Ö., kayınbiraderi Dağcı'ya ateş açtı. Dağcı, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine düğün yerinde büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dağcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağcı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan A.Ö., bir süre sonra jandarmayı arayarak teslim oldu.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı