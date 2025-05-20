Düğünde Havaya Ateş Eden Şahıs Kuzenini Yaraladı, Tutuklandı

Düğünde Havaya Ateş Eden Şahıs Kuzenini Yaraladı, Tutuklandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde düğün sırasında havaya ateş eden bir kişi, merminin kuzenine isabet etmesi sonucu yaralanmasına sebep oldu. Jandarma ekiplerince yakalanan şahıs tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düğünde havaya ateş ederken kuzenini yaralayan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 4 Mayıs 2025 günü Nizip ilçesine bağlı kırsal Duraklı Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, mahalledeki düğünde havaya ateş eden Derdo Y.'nin (61) silahından seken kurşunlardan biri düğün alanındaki kuzeni Cahit Y.'ye (27) isabet etmişti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Cahit Y., yakınları tarafından özel araçla Nizip Devlet Hastanesi'ne oradan da Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edilmişti. Yaralı Cahit Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yakalanan maganda, tutuklandı

Olay sonrası çalışma yapan jandarma ekipleri, silahı ateşlediği tespit edilen Derdo Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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