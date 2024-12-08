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Düğünde Havaya Ateş Açılması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

Düğünde Havaya Ateş Açılması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir düğünde havaya açılan ateş sonucu başına mermi isabet eden 25 yaşındaki Orhan Alçiçek, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma, sorumlunun bulunması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu başına mermi isabet eden genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Sakça Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakının düğününe katılan Orhan Alçiçek (25), havaya açılan ateş sırasında silahlardan birinden çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Alçiçek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Alçiçek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından düğün sonlandırıldı. Jandarma ekipleri, Orhan Alçiçek'in ölümüne neden olan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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