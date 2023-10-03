Düğünde başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan tuhafiyeci hayatını kaybetti

KONYA'da sokakta yapılan düğün sırasında başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan tuhafiyeci Mazhar Uğurlu (44), hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Odabaşı ise tutuklandı.

KONYA'da sokakta yapılan düğün sırasında başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan tuhafiyeci Mazhar Uğurlu (44), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 30 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Kadınhanı ilçesinde damat Y.O.'nun evinin önündeki düğünde meydana geldi. Davetlilerden Mehmet Odabaşı, havaya tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan bir merminin başına isabet ettiği 2 çocuk babası tuhafiyeci Mazhar Uğurlu, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uğurlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğurlu, bugün hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Odabaşı ise tutuklandı.