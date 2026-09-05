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Düğünde Ateş Açılan Silahın Yorgun Mermisi 14 Yaşındaki Çocuğu Yaraladı

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Afyonkarahisar'da bir düğünde havaya ateş açan kişilerden çıkan yorgun mermi, 14 yaşındaki T.T.'nin göğsüne isabet etti. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi, 14 yaşındaki cocuğun yaralanmasına neden oldu.

Olay, Çavdarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki bir düğün merasimi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya ateş açıldı. Tabancadan çıkan yorgun mermi, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki T.T.'nin göğüs bölgesine isabet etti. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. T.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatan jandarma ekipleri, düğün alanında şüpheli tavırlar sergileyen 52 yaşındaki İ.D.'yi takibe aldı. Üzerindeki tabancayı fark ettirmeden park halindeki aracına bırakmaya çalışan İ.D., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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