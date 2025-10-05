Haberler

Düğünde Açılan Ateş Sonucu Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bir düğünde havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Durdu Tatar, hastanede 43 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi'nde 23 Ağustos 2025'te meydana gelmişti. İddiaya göre düğünde, kimliği belirsiz kişi tarafından havaya ateş açılması soucu 22 yaşındaki Durdu Tatar ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Tatar, tüm müdahalelere rağmen 43 gün sonra hayatını kaybetti.

Tatar'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek memleketi Ekinözü'nde toprağa verilecek. - KAHRAMANMARAŞ

