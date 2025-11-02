Haberler

Düğün Sonrası Aileler Arasında Kavga Çıktı

Düğün Sonrası Aileler Arasında Kavga Çıktı
Güncelleme:
Esenyurt'ta bir düğün sonrası iki aile arasında çıkan kavga sokağa taştı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmekte zorlandı, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta düğün sonrası iki aile arasında çıkan kavga sokağa taşarken, polis sakinleştirmekte zorluk yaşadı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, yaşanan kavga anı cep telefonunu kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece 23: 00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Göçmen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre düğünde iki aile arasında çıkan anlaşmazlık sokağa taştı. Düğün sonrası dışarıda karşı karşıya gelen aileler birbirlerine önce laf attı daha sonra kavgaya tutuştu. Olayı gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafları sakinleştirmede güçlük çekti. İki taraf birbirinden şikayetçi olurken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
