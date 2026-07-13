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Düğün konvoyundaki drifte 156 bin TL para cezası

Düğün konvoyundaki drifte 156 bin TL para cezası
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunda drift atan sürücüye 156 bin TL idari para cezası kesildi, aracı 2 ay trafikten men edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunda drift atan sürücüye 156 bin TL idari para cezası uygulandı.

İlçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde yapılan bir düğünde konvoydaki sürücülerden biri, davul zurna eşliğinde aracıyla drift attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler drift atan sürücüye 156 bin TL idari para cezası uygularken aracı da 2 ay trafikten men etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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