Düğün Konvoyu Trafiği Kilitledi

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Düğün Konvoyu Trafiği Kilitledi
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Arnavutköy'de düğün konvoyu, Boğazköy ile Bolluca Mahalleleri arasındaki yolda sürücüleri mağdur etti. Konvoydaki araçlar, trafiği yavaşlatarak bazı noktalarda tamamen durmasına sebep oldu.

Arnavutköy'de düğün konvoyu trafiği kilitledi

Boğazköy - Bolluca yolunda düğün konvoyu onlarca sürücüyü mağdur etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan onlarca araç, Boğazköy ile Bolluca Mahalleleri arasındaki yolda trafiği yavaşlattı. Konvoydaki araçlar zaman zaman yolun tamamını kapatarak diğer sürücülerin geçişine engel oldu.

Olay, Arnavutköy İlçesi Boğazköy ve Bolluca Mahallelerini birbirine bağlayan ana arterde meydana geldi. Düğün için bir araya gelen çok sayıda araç, konvoy oluşturarak cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Ancak bazı araçların yolu kesmesi ve dur-kalk yapmasıyla birlikte trafik akışı ciddi şekilde aksadı. Görüntülerde, özellikle tek şeride düşen noktalarda diğer sürücülerin geçişte zorlandığı, bazı noktalarda ise trafiğin tamamen durduğu anlar yer aldı. Konvoyun neden olduğu yoğunluk, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Konvoyu görüntüleyen diğer sürücüler, trafiği bu şekilde durdurarak hak ihlali yapıldığını dile getirdi.

BT-ZA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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