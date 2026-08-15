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Düğün eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü

Düğün eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir düğün eğlencesinde M.D. ile Emre Kurtçu arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. M.D., yanındaki bıçakla Kurtçu'yu yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kurtçu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı M.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde düğün eğlencesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarının düğün eğlencesine giden Emre Kurtçu (31) ile arkadaşı M.D. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., yanında bulunan bıçakla Emre Kurtçu'yu bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtçu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emre Kurtçu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emre Kurtçu'nun cansız bedeni, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, katil zanlısı M.D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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