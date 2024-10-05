Üye Girişi
Haberler

Düğün Eğlencelerinde Havaya Ateş Açan 14 Kişi Gözaltına Alındı

Düğün Eğlencelerinde Havaya Ateş Açan 14 Kişi Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde jandarma, düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş açan 14 kişiyi gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan 14 kişiyi jandarma görüntülerden tek tek tespit edip şafak vakti gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar ilçesinde ikamet eden 14 şüpheli şahsın gerçekleştirilen düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye soktuklarını tespit etti. Ardından şahısların kimliklerini tek tek tespit ederek gözaltına aldı. Şahısların evlerine yapılan baskınlarda ise yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 8 adet av tüfeği, 14 tabanca şarjörü ve 500'e yakın mermi ele geçirildi. Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Çobanlar 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title