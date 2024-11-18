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Düğün arabasına atlayan dilenci damattan dayak yedi

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Adana'da düğün arabasının üstüne atlayıp para isteyen dilenci, kaputtan inmemesi üzerine damat ve yakınları tarafından darp edildi.

Adana'da düğün arabasının üzerine atlayıp para isteyen dilenci dövüldü.

Yüreğir ilçesinde yer alan Karataş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir dilenci, yolda gördüğü düğün arabasının kaputuna atladı.

Para alamayan dilenci ilerlemesine rağmen aracın üzerinden inmedi.

Duruma sinirlenerek aracı durduran damat, dilenciyi yakınlarıyla birlikte öldüresiye darp etti.

Düğün arabasına atlayan dilenci damattan dayak yedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre Yagcioglu:

iyi yapmış düşse arabanın altına girse ölücek al başına bela sadece tek vurmamislar bu yanlış

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