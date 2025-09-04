Düden Şelalesi'nden Düşen Kadının Cesedi 15 Kilometre Uzaklıkta Bulundu

Antalya'da Düden Şelalesi'nden yaklaşık 40 metrelik falezlerden düştüğü değerlendirilen kadınının cansız bedenine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Sıçan Adası açıklarında ulaşıldı.

Olay, pazartesi gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan yerli ve yabancı turistin uğrak noktalarının başında gelen Aşağı Düden olarak bilinen Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada yaşandı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten denize dökülen şelalenin falezlere yakın kısmında çitlerin kenarında bir kadın çantası ile uç noktada bir çift kadın terliği gören vatandaşlar durumu bölgede devriye gezen polis ekiplerine bildirdi. Çantadan Emine Akan adına düzenlenmiş belge çıkması üzerine ilk olarak telefonla şahsa ulaşmaya çalışan ekipler sonuç alamayınca itfaiye ve polis ekipleri karadan kayalık bölgede arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri termal ve gece görüş özellikli dron yardımı ile havadan, deniz polisi ise botlarla deniz yüzeyinde arama çalışması yaptı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmada bölgede herhangi bir ize rastlanamadı.

15 kilometre mesafede bulundu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bot ve dalgıçlarınca hem su altında hem de falezlerin dip noktasında 2 gündür süren arama çalışmalarında öğlen saatlerinde gelişme yaşandı. Sahil Güvenlik ekiplerince olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 15 kilometre mesafede Sıçan Adası açıklarında bir kadın cesedi bulundu. Ekiplerce botla karaya çıkartılan kadın cesedinin önceki gün Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan düşen Emine Akan'a ait olduğu tespit edildi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA