Dublin'de olaylı gecenin bilançosu netleşti: 34 gözaltı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir okulun önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırının ardından yaşanan şiddet olaylarında 11 polis aracı, 3 otobüs ve 1 tramvayın ateşe verildiği, 13 dükkanın büyük hasar gördüğü veya yağmalandığı, 34 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir okulun önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırının ardından yaşanan şiddet olaylarında 11 polis aracı, 3 otobüs ve 1 tramvayın ateşe verildiği, 13 dükkanın büyük hasar gördüğü veya yağmalandığı, 34 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Parnell Meydanı'nda bir okulun önünde dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonrası sokakları savaş alanına çeviren şiddet olaylarının bilançosu belli oldu. İrlanda Emniyet Müdürlüğünden Drew Harris düzenlediği basın toplantısında, 11 polis aracının, 3 otobüsün ve 1 tramvayın ateşe verildiğini, 13 dükkanın ciddi hasar gördüğünü veya yağmalandığını açıkladı. Harris çıkan olaylar nedeniyle 34 kişinin gözaltına alındığını, yerel saatle 20.30-21.00 arasında sükunetin yeniden sağlandığını ifade etti. Harris ayrıca 1'i ağır olmak üzere çok sayıda polis memurunun yaralandığını aktardı.

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee ise yaptığı açıklamada bazı kişilerin söz konusu trajik olaydan yararlandığını belirterek, "Bu korkunç saldırıyı bölücülük tohumları ekmek ve şehir merkezimizi savaş alanına çevirmek için kullanan bir grup insan, haydut ve suçlu var" ifadelerini kullandı.

Dublin'de olaylı gece

Parnell Meydanı yakınlarındaki Gaelscoil Cholaiste Mhuire adlı okulun önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi yaralanmıştı. Saldırgan gözaltına alınırken, saldırının terörle bağlantılı olmadığı belirtilmişti. Saldırganın yabancı uyruklu olduğuna dair iddiaların yayılmasının ardından kalabalık bir grup, sokağa çıkmıştı. Polisin "dağılın" yönündeki uyarılarını dikkate almayan göstericiler çok sayıda aracı ateşe verip dükkanların camlarını kırmıştı. Şiddet olaylarında dönüşen gösteride polis ile göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şiddet olaylarının bir "holigan grup" tarafından çıkarıldığı vurgulanarak, "İnsanlardan sorumlu davranmalarını, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere ve söylentilere kulak asmamalarını istiyoruz" denilmişti. - DUBLİN