Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Bakanlık tarih verdi! Bir ürünün ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü

Ülke felaketi yaşıyor! Binlerce dönüm alan saatler içinde küle döndü

Duble Yolda Ters Yolda Giden Araç Tehlike Yarattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ters yönde giden bir otomobil, hem sürücüsüne hem de diğer yoldaki sürücülere ciddi tehlikeler yarattı. O anlar bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Duble yolda ters yönde gide otomobil ölüme davetiye çıkardı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ters yönde giden otomobil tehlike saçtı. Araç sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak, uyarılara aldırmadan yoluna devam ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 TZ 244 plakalı Toyota marka otomobil, D-140 kara yolunda ters şeritten ilerledi. Bir sürücü, üzerine doğru gelen araca çarpmamak için son anda manevra yaptı. Araç sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını ve hiçe sayarak, uyarılara aldırmadan yoluna devam ettiği anlar ise saniye saniye araç kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kara yolunda ters yönde ilerlemesi, bir otomobilin de çarpmamak için son anda manevra yapması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.