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Dubai'de 5 katlı binada yangın: 16 ölü, 9 yaralı

Dubai'de 5 katlı binada yangın: 16 ölü, 9 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Al-Ras bölgesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 4'üncü katında çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. BAE basınında yer alan haberlerde, söz konusu binada göçmen işçilerin kaldığını ifade edilerek, hayatını kaybedenler arasında 4 Hindistan ve 3 Pakistan uyruklu kişinin bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer, yangının güvenlik gerekliliklerine uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Birleşik Arap Emirlikleri Dubai 3. Sayfa Haberler

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