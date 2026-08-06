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Karadeniz'de Dron Saldırısına Uğrayan Türk Gemisi Samsun'a Getirildi

Karadeniz'de Dron Saldırısına Uğrayan Türk Gemisi Samsun'a Getirildi
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Karadeniz'in uluslararası sularında dron saldırısına uğrayan 'LDR Yaşar' adlı Türk konteyner gemisi Samsun Limanı'na ulaştı. Saldırıda gemide büyük maddi hasar oluşurken, mürettebattan ölen veya yaralanan olmadı. Gemi yetkilisi Aykan Üçüncü, personelin cesurca mücadele ettiğini ve yangını söndürdüğünü belirtti.

Karadeniz'de uluslararası sularda dron saldırısına uğrayan "LDR Yaşar" isimli Türk konteyner gemisi, Samsun Limanı'na getirildi. Saldırıda geminin farklı noktalarında büyük çapta maddi hasar oluşurken, mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'dan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na yük boşaltmak üzere seyir halinde olan "LDR Yaşar" isimli konteyner gemisi, Karadeniz'de uluslararası sularda dron saldırısına maruz kaldı. Saldırının ardından başka bir gemi tarafından çekilen Türk gemisi, güvenli şekilde Samsun Limanı'na ulaştırıldı. Geminin çeşitli bölümlerine isabet eden dronlar nedeniyle hasar meydana gelirken, gemi personelinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü. 160 konteyner taşıyan gemide yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

"3 dron saldırısına maruz kaldık"

Samsun Limanı'nda açıklamalarda bulunan Lider Gemi Yönetim Kurulu Üyesi Aykan Üçüncü, saldırının uluslararası sularda gerçekleştiğini belirtti. Üçüncü, "2 gün önce dron saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Son zamanlarda gemiler bu tarz saldırılara maruz kalıyor. Bizim de başımızdan böyle bir olay geçti. Öncelikle tüm denizcilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Personelimiz son ana kadar mücadele etti"

Dron saldırılarının özel sektörü ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Üçüncü, gemi personeline teşekkür etti. Üçüncü, "Personelimiz cesaretli ve korkusuz. Yangın söndürme anında ve operasyon boyunca son ana kadar mücadele ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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