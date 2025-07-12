Drone Destekli Trafik Denetimi: 9 Sürücüye Cezai İşlem

Drone Destekli Trafik Denetimi: 9 Sürücüye Cezai İşlem
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde 9 sürücü ceza alırken, 5 araç trafikten men edildi. Denetimler, trafik kazalarını azaltmak amacıyla yapıldı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde 9 sürücüye cezai işlem uygulanırken 5 araç trafikten men edildi.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla Karpuzlu-Çine Yolu Ulukonak mevkiinde drone destekli sabit asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 265 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı. Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 117 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 9 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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