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Rusya'da Drone Saldırısına Uğrayan Ro-Ro Gemisi Trabzon'a Demirledi

Rusya'da Drone Saldırısına Uğrayan Ro-Ro Gemisi Trabzon'a Demirledi
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Samsun'dan Rusya'nın Tuapse Limanı'na giden Lider Bordo-Mavi isimli Ro-Ro gemisi, liman açıklarında 3 drone'un saldırısına uğradı. Çıkan yangında 5 mürettebat yaralandı. Saldırının ardından Trabzon Limanı'na ulaşan gemideki araçlar tahliye edildi.

Samsun'dan Rusya'nın Tuapse Limanı'na yük taşıyan ve liman açıklarında 3 drone tarafından hedef alınan Lider Bordo-Mavi isimli Ro-Ro gemisi, saldırının ardından Trabzon Limanı'na gelerek demirledi. Gemide bulunan araçlar Trabzon Limanı'ndan çıkartıldı.

Samsun Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na yük taşımak üzere 25 Ağustos'ta yola çıkan Lider Bordo-Mavi isimli Ro-Ro gemisi, 26 Ağustos gecesi Tuapse Limanı açıklarında 3 drone tarafından hedef alındı. Saldırıların ardından gemide yangın çıktı. Gemide bulunan mürettebattan 5 kişi yaralandı. Yangına müdahale edilirken, saldırının ardından gemi Trabzon Limanı'na geldi. Drone saldırısının izlerini taşıyan Lider Bordo-Mavi isimli Ro-Ro gemisi, Trabzon Limanı'na gelerek limana demirledi. Gemide bulunan araçların liman sahasına alınarak Trabzon Limanı üzerinden çıkışı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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