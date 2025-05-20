Dron ile Trafik Denetimi: Jandarma 7 Sürücüye Ceza Kesti

Dron ile Trafik Denetimi: Jandarma 7 Sürücüye Ceza Kesti
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Dron ile Trafik Denetimi: Jandarma 7 Sürücüye Ceza Kesti
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Mersin'de jandarma, dron destekli denetimlerde trafik kural ihlali yapan 7 sürücüye toplam 6 bin 951 TL idari para cezası uyguladı. Denetimlerin amacı, trafik kazalarını önlemek ve sürücülerin kurallara uyumunu artırmak.

Dron tespit etti, jandarma ceza yazdı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerince dron destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması ve güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla Tarsus- Adana - Gaziantep Otoyolunda havadan dron destekli denetim yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne toplam 6 bin 951 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde özellikle emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama, şerit ihlali ve diğer trafik kurallarına uyum konuları takip edildi.

Yolcu taşıyan araç sürücüleri ile diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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