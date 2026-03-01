Jandarmadan 1915 Çanakkale Köprüsünde dronlu trafik denetimi
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolunda dron destekli trafik denetimi yaparak kural ihlallerini tespit etti ve sürücüleri trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı