Haberler

Jandarmadan 1915 Çanakkale Köprüsünde dronlu trafik denetimi

Jandarmadan 1915 Çanakkale Köprüsünde dronlu trafik denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolunda dron destekli trafik denetimi yaparak kural ihlallerini tespit etti ve sürücüleri trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolunda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Havadan yapılan kontrollerle kural ihlalleri tespit edilen sürücüler trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat
Türk gemilerine 'Hürmüz Boğazı' uyarısı! Alarm durumu Kod 3'e yükseltildi

Türk gemilerine "Hürmüz" uyarısı! Alarm durumu Kod 3
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali