Drift Yapan Sürücüye 50 Bin TL Cezayı Geçmedi

Drift Yapan Sürücüye 50 Bin TL Cezayı Geçmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde drift yapan sürücüye toplamda 50 bin 904 TL para cezası uygulandı ve ehliyeti 2 ay süreyle askıya alındı.

Burdur Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde drift yapan sürücü, bekçiler tarafından yakalanarak toplam 50 bin 904 TL para cezası aldı. Ehliyete 2 ay el konulurken, araç trafikten men edildi.

Dün gece Burdur Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde Tofaş marka otomobille drift yapan sürücü, bölgedeki bekçiler tarafından durduruldu. Yapılan incelemede sürücüye, drift yapma yasağını ihlal etmekten 46 bin 392 TL, ikinci kez muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan ise 4 bin 512 TL olmak üzere toplam 50 bin 904 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var

Gözaltındaki 10 fenomenin kimlikleri belli oldu
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar

Trafikte dehşet anları! Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı

Beklenen oldu! Kevin De Bruyne yeni takımına imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.