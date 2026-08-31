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Alkollü driftçi hararet yapınca yakalandı!

Alkollü driftçi hararet yapınca yakalandı!
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Antalya Gazipaşa'da drift atan ve polis ihtarına uymayıp kaçan sürücü, aracı hararet yapıp stop edince yakalandı. 0.99 promil alkollü çıkan sürücüye 167 bin TL ceza kesildi, ehliyetine 8 ay el konuldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle drift atan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, aracının hararet yaparak stop etmesi sonucu yakalandı. 0,99 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 167 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.

Olay, Gazipaşa Toptancı Hali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.D. idaresindeki 07 NF 769 plakalı TOFAŞ marka otomobille hal içerisinde drift atmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil, aşırı zorlanma nedeniyle hararet yaparak stop etti.

Ehliyetine 8 ay el konuldu

Aracını yeniden çalıştıramayan V.D., polis ekiplerince yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi. V.D.'ye alkollü araç kullanmak ve drift atmak nedeniyle toplam 167 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine ise alkollü araç kullanmaktan 6 ay, drift atmaktan 2 ay olmak üzere toplam 8 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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