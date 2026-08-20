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Bursa'da Motosikletli Driftli Kalkış Kamerada

Bursa'da Motosikletli Driftli Kalkış Kamerada
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Bursa Osmangazi'de bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta beklerken yeşil yanmasıyla drift atarak kalkış yaptı. Hem kendi hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsünün drift atarak kalkış yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi 409. Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 MC 7346 plakalı motosiklet, kırmızı ışığın yeşil ışığa dönmesiyle beraber drift atarak kalkış yaptı. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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