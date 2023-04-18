Drift atarak mahalle sakinlerini böyle rahatsız ettiler

Bursa'da yolun boş olduğunu gören sürücü drift atarak mahalle sakinlerini rahatsız etti.

Bursa'da yolun boş olduğunu gören sürücü drift atarak mahalle sakinlerini rahatsız etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yolun boş olduğunu gören sürücü kavşakta drift atmaya başladı. Bir süre kavşakta drift atan sürücü, mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine bölgeden hızlıca uzaklaştı.

Sürücünün kavşakta drift atma anları kameraya yansıdı.

Öte yandan sürücü otomobili ile drift atarken arkadaşı da o anları kamera ile çekti. - BURSA