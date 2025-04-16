Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
Karabük'te bir akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye, trafik güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle 46 bin 392 TL ceza kesildi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Akaryakıt istasyonunda attığı drift pahalıya patladı
Karabük'te akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 46 bin TL ceza
KARABÜK - Karabük'te bir akaryakıt istasyonu içerisinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsüne 46 bin 392 lira para cezası kesildi.
Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Karabük - Eskipazar kara yolu güzergahında faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonu içerisinde drift atarak hem kendi güvenliğini hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan sürücü, güvenlik kameralarına yansıdı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu aracın plakası tespit edildi. Plaka üzerinden yapılan işlem sonucunda, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi çerçevesinde sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.