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Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 140 bin TL ceza

Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 140 bin TL ceza
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Kahramanmaraş'ta drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 140 bin TL para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Kahramanmaraş'ta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Onikişubat ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde bir sürücünün drift attığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda aracın plakası ve sürücüsü tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında ilgili maddeler kapsamında işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücüye toplam 140 bin TL trafik idari para cezası uygulandığı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulduğu ve aracın 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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