Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi

Trump'ın Gazze planına Ahmed Şara'dan dikkat çeken tepki
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi

Hamas'ın esir takası kararı sonrası İsrail'den yeni hamle

Drift Atan Sürücü, Uyarılara Aldırış Etmeden Kaçtı

Drift Atan Sürücü, Uyarılara Aldırış Etmeden Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir sürücü, vatandaşların uyarılarına rağmen drift attı ve kendisini uyaranlara tehditler savurarak olay yerinden kaçtı. Olay anları bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Ankara'da aracıyla drift atan sürücü, kendisini uyaran vatandaşları tehdit edip olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Mamak ilçesi Akşemseddin Mahallesi'nde Gönül Çarşısı önünde meydana geldi. Bir sürücü, çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden Mercedes marka otomobiliyle cadde üzerinde drift atttı. Vatandaşların polisi araması üzerine drift atan şahıs aracından inerek tehditler savurdu. Polisin geleceğini duyan şahıs, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
img

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
img

Türk futbolunda şike iddiası!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yönetimi, Rus askerlerinin Tartus üssüne girişine izin vermedi

Suriye yönetiminden Putin'in küplere bindirecek hamle
Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.