Drift atan 2 sürücüye 111 bin lira ceza kesildi

Aksaray'da park içerisinde drift atan 2 sürücü sivil trafik ekiplerince suçüstü yakalanırken, 111 bin 461 lira para cezası kesilerek araçları trafikten men edilen sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde yaşandı. Parkın buzlanmış otopark kısmında drift atan 2 sürücü İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine bağlı sivil ekiplerce tespit edildi. Drift atan Hasan Hüseyin Ö. (18) idaresindeki 68 AD 163 plakalı otomobil ve Bahir T. (18) yönetimindeki 06 AN 9872 plakalı otomobil drift atarken suçüstü yakalandı. Sürücüleri sorgulayan sivil ekipler Hasan Hüseyin Ö. isimli şahsın ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Bunun üzerine sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmaktan 65 bin 69 lira, Bahir T. isimli sürücüye ise drift atmaktan 46 bin 392 lira olmak üzere 2 sürücüye toplam 111 bin 461 lira para cezası kesildi. Araçlar trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Sürücüler ise haklarında adli işlem başlatılarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY