Osmaniye'deki kaza down sendromlu Eda'yı da hayattan kopardı

Osmaniye'de dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden birinin 34 yaşındaki down sendromlu Eda Bayrak olduğu ortaya çıktı. Daha önce piyano tutkusuyla haberlere konu olan Bayrak, hayata olan bağlılığıyla gönüllere dokunmuştu. Aynı kazada ağır yaralanan annesi Ayşegül Bayrak'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dün sabah meydana gelen feci kazada 34 yaşındaki down sendromlu Eda Bayrak da hayatını kaybetti. Annesi Ayşegül Bayrak ile birlikte İzmir'den memleketleri Gaziantep'e giden Eda Bayrak, yolculuğun bitmesine bir saat kala yaşanan kazada diğer 6 kişi ile birlikte hayatını kaybetti. Down sendromlu Eda Bayrak, piyano tutkusuyla defalarca haberlere konu olmuş, hayata olan bağlılığıyla ise gönüllere dokunmuştu.

En büyük hayali Fazıl Say ile tanışmak ve sahne almaktı

Daha önce İhlas Haber Ajansı'nın hayat hikayesini paylaştığı Eda Bayrak, en büyük hayalini Fazıl Say ile tanışmak ve sahne almak olarak açıklamıştı. Kazada ağır yaralanan annesi ile güçlü bağı ve duygulandıran ilişkisi görüntülere yansıyan Eda Bayrak'ın başarılı piyano performansı ise hafızalara kazınmıştı. Feci kazada hayatını kaybeden down sendromlu Eda Bayrak, memleketi Gaziantep'teki Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - GAZİANTEP