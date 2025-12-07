Haberler

Osmaniye'deki kaza down sendromlu Eda'yı da hayattan kopardı

Osmaniye'deki kaza down sendromlu Eda'yı da hayattan kopardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de meydana gelen feci otobüs kazasında 34 yaşındaki down sendromlu Eda Bayrak hayatını kaybetti. Eda, piyano sevgisi ve hayata olan bağlılığıyla biliniyordu. Kazada ağır yaralanan annesi Ayşegül Bayrak'ın tedavisi sürüyor.

Osmaniye'de dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden birinin 34 yaşındaki down sendromlu Eda Bayrak olduğu ortaya çıktı. Daha önce piyano tutkusuyla haberlere konu olan Bayrak, hayata olan bağlılığıyla gönüllere dokunmuştu. Aynı kazada ağır yaralanan annesi Ayşegül Bayrak'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dün sabah meydana gelen feci kazada 34 yaşındaki down sendromlu Eda Bayrak da hayatını kaybetti. Annesi Ayşegül Bayrak ile birlikte İzmir'den memleketleri Gaziantep'e giden Eda Bayrak, yolculuğun bitmesine bir saat kala yaşanan kazada diğer 6 kişi ile birlikte hayatını kaybetti. Down sendromlu Eda Bayrak, piyano tutkusuyla defalarca haberlere konu olmuş, hayata olan bağlılığıyla ise gönüllere dokunmuştu.

En büyük hayali Fazıl Say ile tanışmak ve sahne almaktı

Daha önce İhlas Haber Ajansı'nın hayat hikayesini paylaştığı Eda Bayrak, en büyük hayalini Fazıl Say ile tanışmak ve sahne almak olarak açıklamıştı. Kazada ağır yaralanan annesi ile güçlü bağı ve duygulandıran ilişkisi görüntülere yansıyan Eda Bayrak'ın başarılı piyano performansı ise hafızalara kazınmıştı. Feci kazada hayatını kaybeden down sendromlu Eda Bayrak, memleketi Gaziantep'teki Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı

Türkiye'den çok net operasyon mesajı: Yalnızca 25 gününüz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.