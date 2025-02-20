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Döşemealtı'nda Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: 5 Bin Litre Ele Geçirildi

Döşemealtı'nda Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: 5 Bin Litre Ele Geçirildi
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma, sahte alkol imal eden bir şüphelinin evine düzenlediği operasyonda 5 bin litre kaçak ve sahte alkol ile çok sayıda alkol kiti ve marka etiketi ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir şüphelinin sahte alkol imal ettiği ve bu alkolleri piyasa süreceğinin tespit edilmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şahsa ait ikametgah ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 5 bin litre kaçak/sahte alkol ve etil alkol, 35 adet 50 milimetrelik kapsüllerde alkol kiti, 3 bin 76 adet şişe kapağı ve kapuşön, 6 bin 457 adet bandrol ve 3 bin 864 adet marka etiketi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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