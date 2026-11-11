Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü'nün fidan dikim programına yoğun katılım oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü'nün fidan dikim programına yoğun katılım oldu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim programında fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinliğe protokol, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi; çocuklara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim programı, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Programa; Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, Dörtyol Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Öğrenciler, veliler ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte doğa sevgisi ve çevre bilincinin önemine dikkat çekildi.

Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen programda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlik alanında dağıtılan rüzgar gülleri, pamuk şeker, meyve suyu, kek ve çeşitli ikramlar çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Hem ağaçlandırma çalışmaları hem de çocuklara yönelik etkinliklerle renklenen program, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğayı korumanın ve ağaçlandırmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku

Dev maç öncesi şok bir haber daha geldi!
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu

Üst düzey ismi otelde böyle bastılar! İğrenç plan son anda bozuldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki Ali Eren'den kahreden haber! 52 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yüzündeki bu gülümseme soldu! Tam 52 gün direndi
Çin'in dansçı robotu Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinde hünerlerini sergiledi

Türkiye'ye getirilen robota bakın! Tarihi zirvede neler yaptı neler
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı

Acun'un başımıza bela ettiği isim bakın nerede ortaya çıktı
Melih Gökçek'in acı günü

Gökçek'in acı günü: Hakkınızı helal edin

Polis hemen müdahale etti! 'Dayanamıyorum' diye bağıran çocuğu...

Polis hemen müdahale etti! "Dayanamıyorum" diye bağıran çocuğu...
Ne yılan ne de akrep! İşte dünyanın en zehirli canlısı

Ne yılan ne de akrep! İşte dünyanın en zehirli canlısı
1600 yıllık mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var

Antik mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var