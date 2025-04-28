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Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde 20 kök hint keneviri ve 26,50 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada 20 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Dörtyol Yeşil mahallesinde H.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; boyları 5 santimetre ile 50 santimetre arasında değişen 20 kök Kenevir bitkisi, 2 parça halinde toplamda 26,50 gram Kubar Esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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