Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada 20 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Dörtyol Yeşil mahallesinde H.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; boyları 5 santimetre ile 50 santimetre arasında değişen 20 kök Kenevir bitkisi, 2 parça halinde toplamda 26,50 gram Kubar Esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY