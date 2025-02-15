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Dörtyol'da Sahipsiz Köpekler Tavuk Saldırısında Bulundu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir vatandaşa ait tavuğa saldırarak telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatan vatandaş, başıboş köpeklerin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir tavuğu telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde başıboş köpekler, bir vatandaşa ait tavuğa saldırdı. Kısa sürede tavuğu parçalayan köpeklerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izlediklerinde tavuğu köpeklerin parçaladığını fark eden vatandaşlar tedirginlik yaşadılar.

"Başıboş üç köpek daha sonrasında tavuğu yakalayıp paramparça ettiler"

Başıboş köpeklerin tavuğu telef ettiği anları anlatan Orhan Dal, "iki köpek ilk başta tavuğu yakalıyor daha sonra ölü numarası yapan tavuk kaçmaya çalışırken üçüncü köpek tarafından yakalanıyor. Başıboş üç köpek daha sonrasında tavuğu yakalayıp paramparça ettiler. Güvenlik kamerasını izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Başıboş köpekler aç kaldıklarında bizi bile yiyecekler bize bile saldırıyorlar. Sokak köpekleri saldırıyor kaç kişinin ölümüne sebep oldu bu sokak köpekleri gerçekten tehlikeli oluyorlar geceleri bir araya gelip grup şeklinde saldırıyorlar" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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