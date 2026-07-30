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Dörtyol’da palet atölyesinde yangın çıktı

Dörtyol’da palet atölyesinde yangın çıktı
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Hatay’da ahşap palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'da ahşap palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan ahşap palet deposunda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında paletler zarar gördü.,

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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