Dörtyol'da Konteyner Depoda Yangın Çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depo olarak kullanılan konteynerlerde yangın çıktı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir arazideki depo olarak kullanılan konteynerler alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alındı. - HATAY