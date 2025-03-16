Dörtyol'da Konteyner Depoda Yangın Çıktı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depo olarak kullanılan konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Özerli Mahallesi'nde bulunan bir arazide meydana geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depo olarak kullanılan konteynerlerde yangın çıktı.
Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir arazideki depo olarak kullanılan konteynerler alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa