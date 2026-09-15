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Dörtyol’da iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 TL ceza

Dörtyol’da iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 TL ceza
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye toplam 58 bin 20 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye toplam 58 bin 20 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kontrol yapıldı.

Gerçekleştirilen kontrolde iş yerinde açık alkol sunumu yapıldığı ve sigara içildiği tespit edildi. Ekipler, bir masada bulunan 5 şahsın ise kumar oynadığını belirledi.

Kumar oynandığı tespit edilen masada yapılan incelemede toplam 208 adet iskambil kağıdı ile 7 bin 500 TL para ele geçirildi.

Kumar oynayan 5 şahsa toplam 58 bin 20 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi V.I. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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