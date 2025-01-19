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Dörtyol'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Dörtyol'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay anı kameraya yansıdı ve kurtarılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna kedi düştü. Havalandırma boşluğuna düşen kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna inerek kediyi kurtardı. Ekiplerin kediyi kurtarma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Havalandırma boşluğundan kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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