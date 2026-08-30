Dörtyol'da Ev Yangını: 3 Kişi Kurtarıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında, içeride bulunan 3 kişi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alev ve dumandan etkilenmeden güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangında, içeride bulunan 3 kişi ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle evde bulunan 3 kişi, alev ve dumandan etkilenmeden tahliye edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması tamamlandı. Yangında ev zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı