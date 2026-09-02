Dörtyol'da Ev Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangında ev zarar görürken, çıkış nedeni araştırılıyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Yangının ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, ev zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı