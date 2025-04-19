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Dörtyol'da Eşinden Baltayla Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Dörtyol'da Eşinden Baltayla Öldürülen Kadın Toprağa Verildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, eşi tarafından baltayla boyun kısmından vurularak öldürülen Zeynep Sönmez, son yolculuğuna uğurlandı. Cani kocası gözaltına alındı.

HATAY (İHA) – Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Zeynep Sönmez, eşi tarafından baltayla boyun kısmından vurularak öldürüldü. Cani koca gözaltına alınırken, hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 61 yaşındaki Ahmet Sönmez ile eşi 57 yaşındaki Zeynep Sönmez arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ahmet Sönmez, yaşanan tartışma sonrası eşine baltayla saldırdı. Boyun kısmından darbe alan kadının seslerini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde Zeynep Sönmez'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan kontrollerde Sönmez'in boynuna aldığı balta darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından talihsiz kadının cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Balta bahçede bulunurken, Ahmet Sönmez gözaltına alındı. Yaşlı kadın, Dörtyol ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası Altınçağ Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan çiftin 31 yıllık evli olduğu, 2 kız ve 1 erkek olmak üzere 3 evlatlarının olduğu öğrenildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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