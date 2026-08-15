Hatay'da Demir Yüklü Tır Devrildi: Yola Saçılan Demirler Trafiği Aksattı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde demir yüklü bir tır, demirleri bağlayan halatın kopması sonucu devrildi. Yola saçılan demirler nedeniyle karayolunda trafik aksarken, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da devrilerek yan yatan tırda yüklü demirler karayoluna saçıldı.
Kaza, Dörtyol - Payas karayolu hastane mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan demir yüklü tır, demirleri bağlayan halatın kopması sonrası devrildi. Tırda yüklü demirler yola saçıldı. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Tırın şoförü tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı