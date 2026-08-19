Dörtyol'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde bir bahçede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılırken, yangında bahçede maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bahçede çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın; Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan bahçede yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında bahçede zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı