Dörtyol'da Asker Uğurlama Konvoyunda Kaza: 1 Yaralı

Dörtyol'da Asker Uğurlama Konvoyunda Kaza: 1 Yaralı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol Numuneevler Mahallesi Dede Korkut Parkı civarında yaşandı. Asker uğurlaması için oluşturulan konvoyda, kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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