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Manavgat'ta U Dönüşü Kazası Kamerada

Manavgat'ta U Dönüşü Kazası Kamerada
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun sağ tarafın yöneldikten sonra aniden U dönüşü yapmak için sola manevra yapan hafif ticari araca çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun sağ tarafın yöneldikten sonra aniden U dönüşü yapmak için sola manevra yapan hafif ticari araca çarpan otomobildeki sürücü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Kadir S.'nin kullandığı 07 JG 047 plakalı hafif ticari araç 6544 Sokak Kavşağı'na geldiğinde yolun sağına geçerek U dönüşü yapmak için aniden sola kırdı. Bu sırada arkadan gelmekte olan Sezgin M.'nin kullandığı 34 LZ 3870 plakalı otomobil dönen araca çarptı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde kazayı hafif aralı olarak atlatan otomobil sürücüsü Sezgin M. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sol şeritte ilerleyen 07 JG 047 plakalı hafif ticari aracın yolun sağına geçtikten sonra aniden sola kırdığı ve arkadan gelmekte olan 34 LZ 3870 plakalı otomobille çarpıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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