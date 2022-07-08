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Donetsk Valisi Krilenko: "Savaşın başından bu yana 583 sivil öldü"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Donetsk Valisi Krilenko: 'Savaşın başından bu yana 583 sivil öldü'

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin Valisi Pavlo Krilenko, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana bölgede 583 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 517 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin Valisi Pavlo Krilenko, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana bölgede 583 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 517 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ülkenin en çok zarar gören bölgelerinden biri olan Donetsk bölgesinin Valisi Pavlo Krilenko açıklamada bulundu. Vali Krilenko açıklamasında, "Rusya saldırılarının başlangıcından bu yana Donetsk Bölgesinde 583 vatandaş hayatını kaybederken, bin 517 kişi ise yaralandı. Volnovakha ve Mariupol'da hayatını kaybeden kişi sayıları ise belli değil. Rusya ölüm ve yıkım saçıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Donetsk'te bir vatandaşın araç kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların seyir halinde olduğu yola bir bombanın düştüğü ve araçların geri döndüğü görüldü. - DONETSK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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