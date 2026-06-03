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Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'te yolcu otobüsüne İHA isabet etti: 7 ölü, 11 yaralı

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Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk bölgesinde bir yolcu otobüsüne insansız hava aracı (İHA) isabet etmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Rusya saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutarken, Ukrayna'dan henüz açıklama gelmedi.

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen bölgesi Donetsk'te bu sabah erken saatlerde bir yolcu otobüsüne insansız hava aracının (İHA) isabet etmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Ukrayna ile Rusya arasında 2022 yılında başlayan savaşta binlerce sivil ve asker hayatını kaybederken, karşılıklı saldırılar yıllar geçmesine rağmen devam ediyor. Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen bölgesi Donetsk'te bu sabah erken saatlerde bir yolcu otobüsüne insansız hava aracı (İHA) isabet etti. Rusya'nın Ukrayna'yı suçladığı olayda 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Rusya'nın atadığı Donetsk'in sözde lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, otobüsün Moskova ile Rus işgali altındaki Kırım'ın Akmescit kenti arasında seyahat ederken hedef alındığını söyleyerek, "Erken saatlerde Ukraynalı faşistler tarafından eşi benzeri görülmemiş, insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirildi" dedi.

Ukrayna olay hakkında açıklama yapmadı.

Öte yandan Rus yetkililer, Ukrayna'ya ait İHA'ların Belgorod, Kursk ve diğer batı bölgeleri ile Moskova yakınları ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğünü bildirdi. Gece boyunca toplamda 350 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiği aktarıldı. - DONETSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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